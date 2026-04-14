Menkeu Purbaya Temui Investor Raksasa di AS, Ini yang Dibicarakan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan sejumlah pertemuan di New York dan Washington DC, Amerika Serikat.

Tujuannya untuk menjelaskan kondisi fundamental makro ekonomi, serta strategi fiskal RI kepada sejumlah investor raksasa AS.

"Pada dasarnya kami jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal Indonesia ke depan. Jadi, mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal sudah pada arah yang benar,” ujar Menkeu Purbaya di Peninsula Hotel New York, pada (13/4).

Purbaya mengungkapkan para investor raksasa AS memiliki ketertarikan untuk berinvestaso di tanah air.

Kehadirannya, sebagai langkah strategis untuk meyakinkan para investor dan menepis keraguan terhadap isu di tanah air.

"Mereka berniat melakukan investasi di Indonesia. Jadi, beberapa penjelasan diberikan kepada mereka untuk memastikan keraguan terhadap Indonesia bisa di-clear-kan," kata Purbaya.

Menkeu Purbaya menjelaskan investor asal AS tidak ragu akan kebijakan fundamental makro yang telah dirancang.

Namun, dia menekankan para investor ingin memastikan kondisi terkini soal kenyamanan berinvestasi.