Menkeu Purbaya Ungkap Kondisi Kesehatan Terkini

Senin, 04 Mei 2026 – 15:35 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kondisi kesehatannya yang sempat dikabarkan memburuk.

Purbaya membantah semua tudingan yang menyebut dirinya ambruk hingga dirawat di rumah sakit.

Dia menegaskan kedatangannya ke rumah sakit semata untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin menyeluruh.

"Masuk rumah sakit, tetapi keluar lagi, check up biasa," kata Menkeu Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Eks Kepala LPS itu juga membantah rumor yang menyebut tekanan gula darahnya mencapai angka 600.

Purbaya menjelaskan gula darahnya normal dan kondisi kesehatannya juga sudah lebih baik dari sebelumnya.

"Siapa yang bilang (gula darah tinggi)? Normal kok, sekarang 118," kata Purbaya.

"(Kondisi) pinggang sudah normal," imbuhnya. (mcr31/jpnn)