Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Menkeu Purbaya Buka Suara soal Kenaikan Gaji PNS, Tolong Disimak

Rabu, 22 Oktober 2025 – 06:41 WIB
Menkeu Purbaya Buka Suara soal Kenaikan Gaji PNS, Tolong Disimak - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang menggontorkan anggaran untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai sipil negara (PNS) pada 2026 mendatang.

Purbaya mengaku belum mendengar detail rencana kenaikan gaji ASN pada tahun depan. Maka dari itu, dia belum bisa memberikan jawaban pasti soal wacana tersebut.

Meski begitu, bendahara negara juga tak menutup peluang rencana kenaikan gaji itu terwujud pada tahun depan.

Baca Juga:

“Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kami nggak tahu,” tutur Purbaya dikutip Rabu (22/10).

Jawaban Purbaya berbeda dengan tanggapan Menteri Keuangan sebelumnya Sri Mulyani Indrawati.

Dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (15/8), Sri Mulyani menyatakan belum membuka peluang perekrutan baru serta kenaikan gaji ASN pada 2026.

Baca Juga:

Alasannya, mayoritas kapasitas fiskal pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 diarahkan untuk program-program prioritas nasional, sehingga pemerintah kala itu belum melakukan kajian terkait kebijakan untuk PNS.

Pemerintah juga terus mematangkan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN untuk menyederhanakan komponen penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang menggontorkan anggaran untuk kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai sipil negara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kenaikan Gaji ASN  PNS  Kenaikan Gaji PNS  kenaikan gaji  purbaya  APBN 
BERITA KENAIKAN GAJI ASN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp