Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkeu Sri Mulyani Sebut Sains & Teknologi Bisa Menyejahterakan Masyarakat

Kamis, 07 Agustus 2025 – 11:23 WIB
Menkeu Sri Mulyani Sebut Sains & Teknologi Bisa Menyejahterakan Masyarakat - JPNN.COM
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi Konvensi Sains, Teknologi dan Industri (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut baik pelaksanaan kegiatan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8). 

Acara yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih itu akan membahas seputar perkembangan teknologi dan sains di Indonesia. 

Beberapa teknologi mutakhir buatan anak bangsa juga ditampilkan di area pelataran Sabuga Bandung.

Baca Juga:

Sri Mulyani mengatakan kegiatan KSTI tepat dilakukan di tengah perkembangan sains dan teknologi. 

Perkembangan tersebut, kata Sri, apabila dimanfaatkan dengan baik maka bisa mensejahterakan masyarakat dan menunjang perekonomian Indonesia. 

"Ini adalah sesuatu inisiatif yang sangat tepat waktu karena dunia didominasi dengan teknologi. Sains dan teknologi (bisa) menaikkan kesejahteraan," kata Sri Mulyani dalam diskusi. 

Baca Juga:

Menurutnya, situasi dunia saat ini tidak mudah. Persaingan antarnegara makin sengit, sehingga Indonesia perlu menentukan sikap. 

Di hadapan ribuan peneliti yang hadir, Sri Mulyani berpesan agar para peserta bisa berpartisipasi dalam dunia sains dan teknologi di Indonesia. 

Pesan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk para peserta KSTI 2025. Dorong pemanfaatan teknologi dan sains bagi kesejahteraan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkeu Sri Mulyani  Sains dan teknologi  KSTI 2025  Konvensi Sains Teknologi industri 
BERITA MENKEU SRI MULYANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp