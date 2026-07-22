Menkeu Tekankan Transaksi PFII Pakai Valas Tak Ganggu Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menekankan penggunaan valuta asing (valas) dalam transaksi bisnis di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak akan berimbas negatif pada nilai tukar rupiah.

Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII mencantumkan ketentuan setiap kegiatan bisnis di kawasan tersebut akan menggunakan mata uang asing.

Menkeu Purbaya menegaskan penggunaan valuta asing tersebut tidak akan mengganggu stabilitas nilai tukar Rupiah di pasar domestik.

Hal itu karena perputaran uang di dalam kawasan tersebut sepenuhnya berasal dari sumber pendanaan luar negeri.

Purbaya menjamin skema ini tidak akan meningkatkan beban permintaan terhadap mata uang Dolar di dalam negeri.

"Itu, kan, dipakainya di kawasan itu, uangnya dari luar negeri, jadi gak berpengaruh ke demand Dolar di dalam negeri," kata Purbaya dalam konferensi APBN Kita, Selasa (21/7)

Masuknya modal asing ke kawasan khusus ini justru diproyeksikan memberikan dampak positif bagi likuiditas valas nasional.

Secara tidak langsung, kehadiran dana dari luar negeri akan menambah ketersediaan pasokan mata uang asing di Indonesia.