JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menko AHY Optimistis Kontribusi Sektor Maritim Naik Signifikan di 2029

Jumat, 12 Desember 2025 – 03:27 WIB
Menko AHY Optimistis Kontribusi Sektor Maritim Naik Signifikan di 2029 - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam ramah tamah dengan para pemimpin redaksi media massa. Foto: jpnn.com

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor maritim.

AHY yakin bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa mencapai target memajukan ekonomi nasional beberapa tahun ke depan.

Hal tersebut dikatakan AHY usai menghadiri acara diskusi publik Hari Nusantara 2025 yang digelar oleh Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) bekerja sama dengan Forum Purnabakti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Kamis (11/12).

“Optimistis di 2029 bahkan menuju 2045 di mana kontribusi sektor maritim terhadap ekonomi nasional atau GDP kita semakin signifikan,” ucap AHY.

Menurut dia, untuk memajukan sektor kemaritiman juga dibutuhkan penguatan inovasi riset dan teknologi. Serta infrastruktur yang benar-benar bisa meningkatkan nilai tukar nelayan.

“Banyak faktor infrastruktur yang diharapkan membantu baik dari sisi infrastruktur keras atau fisik maupun infrastruktur digital,” kata dia.

Ketua Umum Partai Demokrat itu bilang konektivitas antarwilayah melalui laut tentu harus terus diperkuat.

“Dermaga harus semakin cerdas tapi juga meningkatkan produktivitas hasil tangkapan nelayan kita,” tuturnya.

TAGS   Menko AHY  sektor maritim  Ekonomi  infrastruktur 
