Menko AHY: Sekolah Rakyat Terintegrasi Investasi Terbaik untuk Masa Depan Bangsa

jpnn.com, MEDAN - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi II Kota Medan bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung progres pembangunan sekolah yang hampir rampung dan ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

AHY meninjau berbagai fasilitas yang tersedia, mulai dari ruang kelas, laboratorium, asrama, aula multifungsi, sarana olahraga, hingga fasilitas ibadah.

Menurutnya, seluruh fasilitas tersebut dirancang untuk memastikan anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu, mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pengembangan potensi secara menyeluruh.

“Yang kita bangun di sini bukan hanya gedung sekolah. Yang kita bangun adalah masa depan anak-anak Indonesia,” kata AHY.

AHY juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak berhenti saat konstruksi selesai.

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Ia meminta seluruh pihak untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Maintenance sama pentingnya dengan konstruksi. Karena aset terbaik yang sedang kita bangun di sini bukan bangunannya, melainkan generasi masa depan bangsa,” ujar putra Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.