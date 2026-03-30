JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menko Airlangga Bertemu Ketua Komisi Produktivitas Australia, Bahas Penguatan Kerja Sama

Senin, 30 Maret 2026 – 20:09 WIB
Menko Airlangga Bertemu Ketua Komisi Produktivitas Australia, Bahas Penguatan Kerja Sama - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melakukan penguatan kerja sama ekonomi dengan Australia guna menyikapi tekanan dinamika global.

Penguatan kerja sama ini ditekankan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier, beberapa waktu lalu.

Kedua belah pihak memfokuskan diskusi pada peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ketahanan ekonomi kedua negara.

Menko Airlangga Bertemu Ketua Komisi Produktivitas Australia, Bahas Penguatan Kerja Sama

"Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Menko Airlangga, dikutip Senin (30/3).

Salah satu agenda strategis yang rencananya segera dikembangkan yakni implementasi kajian kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penerapan e-Government.

Inisiatif ini dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas nasional, bahkan di tengah kebijakan efisiensi yang saat ini tengah diberlakukan oleh pemerintah.

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program kemitraan ekonomi Prospera.

Bertemu perwakilan Australia, Menko Airlangga membahas rencana penguatan kerja sama produktivitas di tengah dinamika global.

Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  Kerja sama  Australia  Ketahanan Ekonomi 
