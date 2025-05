Menko Airlangga dan President JCCI Bahas Peluang Peningkatan Investasi Jepang di RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan President of the Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) sekaligus Tokyo Chamber of Commerce and Industry Mr. Ken Kobayashi, Kamis (8/5).

Pertemuan yang berlangsung di Tokyo itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Menko Airlangga ke Jepang untuk menerima tanda kehormatan dari Kaisar Jepang dan dalam rangka mempererat kerja sama ekonomi bilateral antara kedua negara.

Pada pertemuan tersebut, kedua pihak membahas potensi investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.

Dengan jumlah anggota 515, JCCI sendiri merupakan garda terdepan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Jepang yang terkait dengan sektor industri, perdagangan, dan investasi, sekaligus penguatan posisi Jepang di kancah ekonomi internasional.

Pada kesempatan pertama, Ken Kobayashi menyampaikan apresiasinya atas kesepakatan yang bernilai strategis dalam kerja sama ekonomi kedua negara.

“Kami mengapresiasi atas kesepakatan strategis di bidang transisi energi melalui skema AZEC, dengan adanya kerja sama pengembangan PLTP Muara Laboh antara Indonesia dan Jepang,” ujar Ken Kobayashi.

JCCI juga menyambut baik peluang kerja sama dan menyampaikan komitmen untuk meningkatkan investasi Jepang di Indonesia.

Ken Kobayashi menyampaikan JCCI sangat mengapresiasi langkah-langkah proaktif pemerintah Indonesia dalam menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.