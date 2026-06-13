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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menko Airlangga Dorong Penguatan Ekosistem Olahraga Nasional Lewat PB Wushu Indonesia

Sabtu, 13 Juni 2026 – 21:28 WIB
Menko Airlangga Dorong Penguatan Ekosistem Olahraga Nasional Lewat PB Wushu Indonesia - JPNN.COM
Menko Airlangga mengungkapkan pengembangan olahraga nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan SDM. Foto: Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengembangan olahraga nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing.

Selain mendorong lahirnya atlet berprestasi, penguatan ekosistem olahraga juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan pengembangan industri olahraga

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menko Airlangga seusai dikukuhkan dan dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI) Masa Bakti 2026-2030 di Jakarta, Jumat (12/06).

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“Ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus diwujudkan dengan dedikasi dan komitmen bersama untuk kemajuan organisasi serta prestasi atlet Indonesia,” ujar Menko Airlangga.

Dia menyampaikan apresiasi kepada Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), seluruh Pengurus Provinsi Wushu Indonesia, atlet, pelatih, serta berbagai pihak yang selama ini mendukung perkembangan olahraga wushu hingga mampu bersaing di tingkat internasional.

Menko Airlangga juga menyampaikan penghargaan atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah memimpin PBWI pada periode 2026-2030.

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Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, menyampaikan harapan agar cabang olahraga wushu kembali menjadi salah satu penyumbang medali emas bagi Indonesia pada ajang SEA Games dan Asian Games mendatang.

Ketum Marciano juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan olahraga wushu yang akan dijalankan oleh Menko Airlangga bersama jajaran Pengurus PBWI Masa Bakti 2026-2030 guna menjaga keberlanjutan prestasi Indonesia di tingkat internasional.

Menko Airlangga mengungkapkan pengembangan olahraga nasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan SDM.

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TAGS   Kemenko Perekonomian  Menko Airlangga Hartarto  PB Wushu Indonesia  sumber daya manusia  SEA Games 
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