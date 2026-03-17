JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menko Airlangga Dorong Sektor Pariwisata Jadi Mesin Ekonomi di Tengah Konflik Global

Selasa, 17 Maret 2026 – 04:17 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dok. Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan strategi mitigasi dalam mengantisipasi dampak eskalasi konflik global.

Pada tahun 2025, industri ini tercatat menyumbang Rp 945,7 triliun atau setara dengan 3,97% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Capaian positif tersebut didorong melonjaknya angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang menyentuh 15,39 juta orang, atau tumbuh sebesar 10,7% secara tahunan.

Secara makro, sektor ini sukses mengamankan devisa negara sebesar USD18,91 miliar dan menjadi sumber penghidupan bagi 25,91 juta tenaga kerja.

Namun, ketahanan sektor pariwisata kini mulai menghadapi tantangan akibat gejolak di Timur Tengah yang mengganggu konektivitas global.

Jika tidak dimitigasi dengan baik, Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan 5.500 wisman serta risiko kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari.

Berdasarkan laporan terbaru InJourney Airports periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026, terjadi gangguan pada 9 rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai. 

Gangguan tersebut berdampak pada mobilisasi 47.012 penumpang, yang semakin diperumit dengan tren kenaikan harga avtur.

