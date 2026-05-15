Menko Airlangga Jajaki Kerja Sama Industri Alat Berat dan Pertanian Modern di Belarus

jpnn.com, BELARUSIA - Indonesia perlu menjajaki berbagai upaya kerja sama yang berorientasi pada kepentingan bersama dengan memanfaatkan berbagai skema kerja sama perdagangan, salah satunya melalu Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA).

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan implementasi dari Indonesia–EAEU FTA ini, selain menjajaki akses pasar untuk barang-barang ekspor Indonesia di kawasan Eurasia, juga diperlukan pemetaan barang-barang strategis yang dibutuhkan Indonesia dan menjadi produk andalan industri strategis di kawasan Eurasia, khususnya di Belarus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi undangan Deputi Perdana Menteri Republik Belarus untuk mengunjungi sejumlah industri strategis Belarus di sektor alat berat, kendaraan komersial, dan mekanisasi pertanian modern di Minsk, Belarus pada Kamis (14/5).

Kunjungan ini dilakukan bersama dengan Wakil Menteri Industri Republik Belarus, Leonid Ryzkovsky.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-8 RI–Belarus Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik.

Kunjungan tersebut meliputi perusahaan Minsk Tractor Works (MTZ), MAZ (Minsk Automobile Plant), dan BelAZ Holding Management Company.

Ketiga perusahaan tersebut merupakan bagian penting dari basis industri manufaktur Belarus yang dikenal memiliki keunggulan dalam produksi alat berat, kendaraan komersial, serta teknologi dan mekanisasi pertanian modern.

Penjajakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut sejalan dengan salah satu Asta Cita Presiden Indonesia, yaitu mewujudkan ketahanan pangan nasional.