Menko Airlangga Kunjungi 3 Negara Eurasia, Dorong Kerja Sama Ekonomi yang Lebih Konkret

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke tiga negara Eurasia, yakni Kazakhstan, Rusia, dan Belarus pada 10-16 Mei 2026.

Rangkaian kunjungan kerja tersebut dilaksanakan untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dan kelembagaan dengan negara-negara mitra strategis Indonesia di kawasan Eurasia.

Kunjungan kerja ini berlangsung dalam momentum yang strategis, yaitu seiring dengan telah ditandatanganinya Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) pada 21 Desember 2025 yang lalu.

Kesepakatan tersebut akan menjadi platform penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, memperkuat konektivitas logistik, serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU).

Menko Airlangga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan penting dengan para pimpinan pemerintahan dengan agenda utama antara lain pertemuan dengan Perdana Menteri Kazakhstan di Astana dan Perdana Menteri Belarus di Minks, serta memimpin Delegasi RI pada Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-2 RI–Kazakhstan, SKB ke-14 RI–Rusia, serta SKB ke-8 RI–Belarus.

Ketiga forum ini menjadi mekanisme penting dalam mendorong tindak lanjut kerja sama ekonomi bilateral secara lebih konkret, terarah, dan saling menguntungkan.

Forum SKB ke-2 RI–Kazakhstan menjadi momentum penting untuk mengaktifkan kembali mekanisme kerja sama bilateral yang telah lama tertunda.

Melalui forum tersebut, kedua negara akan membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor prioritas, antara lain perdagangan, investasi, konektivitas, energi, ketahanan pangan, transformasi digital, mineral kritis, pariwisata, serta peningkatan hubungan antarmasyarakat.