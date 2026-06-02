Menko Airlangga Kunjungi Prancis-Belgia, Kawal Aksesi OECD & Percepat Ratifikasi I-EU CEPA

Selasa, 02 Juni 2026 – 18:26 WIB
Menko Airlangga Kunjungi Prancis-Belgia, Kawal Aksesi OECD & Percepat Ratifikasi I-EU CEPA
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja ke Prancis dan Belgia dengan misi utama untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di OECD serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia pada 3–5 Juni 2026.

Misi utama kunjungan tersebut untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di OECD serta memastikan kelancaran kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa.

Menuju Keanggotaan OECD: Momentum Bersejarah bagi Indonesia

Sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, Menko Airlangga akan menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Kehadiran tersebut menandai dua tahun perjalanan Indonesia menuju keanggotaan OECD sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024 lalu dan menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum pada 2025.

Proses aksesi OECD saat ini sudah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review) oleh tim OECD dan negara-negara anggota OECD.

Pada tahap tersebut, OECD akan melakukan rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dan data, berupa distribusi kuesioner, pelaksanaan fact-finding mission, hingga penyusunan studi terkait kondisi kebijakan dan regulasi nasional di Indonesia.

Hasil dari kegiatan ini kemudian akan menjadi materi diskusi di tingkat Komite OECD yang akan menghasilkan rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan regulasi bagi Indonesia.

Menko Airlangga memimpin delegasi Indonesia dalam kunjungan kerja strategis ke Prancis dan Belgia, ini misi utamanya

Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  OECD  Prancis  Belgia  I-EU CEPA 
