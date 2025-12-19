Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menko Airlangga Luncurkan Program Pelatihan Gig Economy dan AI, Cetak Talenta Digital

Jumat, 19 Desember 2025 – 09:27 WIB
Menko Airlangga Luncurkan Program Pelatihan Gig Economy dan AI, Cetak Talenta Digital - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) saat menyampaikan keterangan kepada sejumlah awak media di acara peluncuran Program Pelatihan Gig Economy bagi Generasi Z dan AI Open Innovation Challenge. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Program Pelatihan Gig Economy bagi Generasi Z dan AI Open Innovation Challenge.

Inisiatif strategis melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah ini bertujuan mencetak talenta digital yang kompetitif sekaligus mengakselerasi target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Menko Airlangga menegaskan ekonomi digital merupakan 'mesin ketiga' (third engine) pertumbuhan ekonomi Indonesia, melengkapi sektor industri konvensional dan penguatan jaring pengaman sosial.

Baca Juga:

Menko Airlangga Luncurkan Program Pelatihan Gig Economy dan AI, Cetak Talenta Digital

Sektor digital, khususnya Gig Economy diproyeksikan mampu tumbuh dua digit (double digit) dan menjadi kunci kedaulatan teknologi bangsa melalui penguasaan talenta dan inovasi.

“Ekosistem ekonomi digital kita saat ini bernilai lebih dari USD 90 miliar dan diproyeksikan melonjak hingga USD 400 miliar pada tahun 2030," kata Menko Airlangga dalam keterangannya, Jumat (19/12).

Baca Juga:

Di lingkup regional, lanjut Menko Airlangga, melalui Digital Economic Framework Agreement (DEFA), pasar ASEAN diperkirakan meningkat dari USD 1 triliun menjadi USD 2 triliun pada periode yang sama.

"Indonesia harus mengambil peran dominan melalui pengembangan SDM Gen Z yang unggul,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga meluncurkan Program Pelatihan Gig Economy bagi Generasi Z dan AI Open Innovation Challenge untuk mencetak talenta digital yang kompetitif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  pelatihan  gig economy  talenta digital  Gen Z  ekonomi kreatif  digital  Kemenko Perekonomian 
BERITA AIRLANGGA HARTARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp