Menko Airlangga Pastikan Kebijakan WFH Ditetapkan Akhir Maret Ini

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan ditetapkan pada Maret ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan regulasi tersebut dalam waktu dekat.

"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Airlangga mengatakan penetapan kebijakan tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu yang tersisa pada bulan ini.

Dia menyebut waktu menuju akhir bulan Maret masih tersisa beberapa hari sehingga masih ada waktu untuk menetapkan kebijakan tersebut.

"Bulan ini tinggal berapa hari? Jadi masih ada waktu," pungkas dia.

Diketahui, pemerintah memastikan kebijakan WFH mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.