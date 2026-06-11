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JPNN.com - Ekonomi

Menko Airlangga Perkuat Kerja Sama Ekonomi RI-Australia Guna Hadapi Tantangan Global

Kamis, 11 Juni 2026 – 05:41 WIB
Menko Airlangga Perkuat Kerja Sama Ekonomi RI-Australia Guna Hadapi Tantangan Global - JPNN.COM
Menko Airlangga didampingi Duta Besar RI di Paris Mohamad Oemar, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, PARIS - Indonesia dan Australia sepakat memperkokoh kerja sama ekonomi guna menghadapi tantangan global.

Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell yang berlangsung di sela acara Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026.

Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan formal di sela acara PTM OECD 2026, namun memperkuat komitmen kedua negara untuk terus berkolaborasi dalam merespons dinamika global.

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Selain itu juga dibahas dukungan kuat Australia kepada Indonesia, baik dalam proses aksesi menjadi negara Anggota OECD maupun yang terkait dengan keanggotaan di CP-TPP.

Isu-Isu Strategis yang dibahas di Pertemuan

- Kolaborasi Mineral Kritis

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Kedua negara sepakat untuk menyinergikan potensi unggulan masing-masing.

Indonesia dengan cadangan nikel yang melimpah dan Australia dengan keahlian serta pasokan lithium.

Menko Airlangga melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell, ini isu-isu strategis yang dibahas dalam pertemuan

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TAGS   Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  kerja sama ekonomi  kerja sama Indonesia dan Australia  tantangan global  Kemenko Perekonomian 
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