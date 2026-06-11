Menko Airlangga Perkuat Kerja Sama Ekonomi RI-Australia Guna Hadapi Tantangan Global

jpnn.com, PARIS - Indonesia dan Australia sepakat memperkokoh kerja sama ekonomi guna menghadapi tantangan global.

Kesepakatan itu tertuang dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell yang berlangsung di sela acara Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026.

Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan formal di sela acara PTM OECD 2026, namun memperkuat komitmen kedua negara untuk terus berkolaborasi dalam merespons dinamika global.

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Selain itu juga dibahas dukungan kuat Australia kepada Indonesia, baik dalam proses aksesi menjadi negara Anggota OECD maupun yang terkait dengan keanggotaan di CP-TPP.

Isu-Isu Strategis yang dibahas di Pertemuan

- Kolaborasi Mineral Kritis

Kedua negara sepakat untuk menyinergikan potensi unggulan masing-masing.

Indonesia dengan cadangan nikel yang melimpah dan Australia dengan keahlian serta pasokan lithium.