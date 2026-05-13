Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menko Airlangga Pimpin Pertemuan RI–Rusia, Bahas Penguatan Kerja Sama di Sektor Strategis

Rabu, 13 Mei 2026 – 13:56 WIB
Menko Airlangga Pimpin Pertemuan RI–Rusia, Bahas Penguatan Kerja Sama di Sektor Strategis - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov melakukan pertemuan secara terbatas sebagai rangkaian acara penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia di Kazan, Federasi Rusia pada Selasa (12/5). Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, KAZAN - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov selaku Ketua Bersama (Co-Chairs) Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik melakukan pertemuan secara terbatas.

Pertemuan keduanya merupakan rangkaian acara penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia di Kazan, Federasi Rusia pada Selasa (12/5).

Pertemuan Co-Chairs SKB Indonesia-Rusia menjadi forum strategis bagi kedua negara untuk meninjau kembali berbagai perkembangan atas implementasi dari hasil-hasil pertemuan SKB sebelumnya.

Baca Juga:

Selain itu, membahas kemajuan kerja sama di berbagai sektor prioritas, serta mengevaluasi berbagai isu yang masih memerlukan tindak lanjut dalam hubungan ekonomi Indonesia–Rusia.

Pada kesempatan tersebut, Co-Chairs SKB membahas sejumlah isu strategis yang mencakup penguatan akses pasar dan kerja sama sektor pertanian, kerja sama energi terbarukan, peluang peningkatan investasi, termasuk pada kawasan ekonomi khusus, serta penguatan kerangka hukum dan kelembagaan kerja sama bilateral.

Kedua pihak juga membicarakan perihal perkembangan ratifikasi dan implementasi dari Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025 dan saat ini sedang menjalani proses ratifikasi domestik.

Baca Juga:

Perjanjian perdagangan dengan EAEU akan memberikan akses pasar, di mana EAEU membuka akses produk prioritas seperti minyak sawit dan turunannya, kopi, kakao, produk perikanan, tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Menko Airlangga menyampaikan Pertemuan Co-Chairs ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret, pragmatis, dan saling menguntungkan.

Menko Airlangga memimpin pertemuan RI-Rusia yang membahas penguatan kerja sama strategis di sektor perdagangan, energi dan pertanian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  kerja sama RI-Rusia  Kerja sama  Perdagangan  energi  pertanian 
BERITA AIRLANGGA HARTARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp