Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menko Airlangga Pimpin SKB Kedua RI-Kazakhstan, Sepakat Perkuat Kemitraan Ekonomi Strategis

Selasa, 12 Mei 2026 – 04:25 WIB
Menko Airlangga Pimpin SKB Kedua RI-Kazakhstan, Sepakat Perkuat Kemitraan Ekonomi Strategis - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Deputi Perdana Menteri-Menteri Ekonomi Nasional Republik Kazakhstan Serik Zhumangarin dalam pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) kedua RI-Kazakstan di Astana, Kazakstan pada Senin (11/5). Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, SAN DIEGO - Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Kazakhstan telah melaksanakan Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) kedua RI-Kazakstan di Astana, Kazakstan pada Senin (11/5).

Pertemuan tersebut dipimpin secara bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Perdana Menteri – Menteri Ekonomi Nasional Republik Kazakhstan Serik Zhumangarin, serta dihadiri delegasi dari kedua negara.

Pelaksanaan SKB kedua RI-Kazakstan tersebut menjadi momentum penting dalam hubungan ekonomi bilateral Indonesia–Kazakhstan.

Baca Juga:

Forum tersebut menandai pengaktifan kembali mekanisme kerja sama bilateral yang terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2013.

Pertemuan ini juga berlangsung dalam momentum strategis menjelang implementasi Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025 lalu, dan saat ini sedang proses ratifikasi di kedua pihak.

Deputi PM Zhumangarin dalam sambutannya menyampaikan Indonesia merupakan mitra kunci bagi Kazakhstan dalam mengembangkan kerja sama ekonomi dan politik di Asia Tenggara.

Baca Juga:

Pemerintah Kazakhstan juga menyatakan kesiapan untuk membuka babak baru kerja sama ekonomi, termasuk melalui implementasi Indonesia–EAEU FTA.

Saat ini, Kazakshtan tengah menjalankan program revitalisasi ekonomi nasional, termasuk percepatan transformasi digital.

Menko Airlangga memimpin pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) kedua RI-Kazakstan di Astana, Kazakstan pada Senin (11/5)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  Indonesia dan Kazakhstan  kemitraan ekonomi  Kazakhstan  Kemenko Perekonomian 
BERITA AIRLANGGA HARTARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp