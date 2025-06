Menko Airlangga Serahkan Initial Memorandum, Langkah Penting Aksesi Indonesia di OECD

jpnn.com, PARIS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri rangkaian Ministerial Council Meeting (MCM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2025.

Menko Airlangga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dan Duta Besar RI untuk Prancis merangkap Andora, Monaco, dan UNESCO Mohamad Oemar pada pertemuan tersebut berlangsung di Paris, Prancis pada 3-4 Juni 2025.

Menko Airlangga dan delegasi Indonesia lainnya disambut hangat oleh Advisor, South and Southeast Asia Division (SSEAD) of OECD Global Relations and Cooperation Directorate (GRCD) di Château de la Muette, Kantor OECD, Selasa (3/6) pagi waktu setempat.

MCM OECD 2025 diketuai oleh Kosta Rika dengan mengangkat tema 'Leading the Way Towards Resilient, Inclusive, and Sustainable Prosperity Through Rules-Based Trade, Investment and Innovation'.

Kosta Rika sendiri merupakan negara anggota ke-38 OECD yang baru bergabung pada 2021.

Duduk sebagai wakil ketua bersama, yakni Australia, Kanada, dan Lithuania.

Melalui tema yang diangkat tersebut, peserta MCM OECD 2025 akan diajak untuk mendiskusikan isu global terkini dengan berfokus untuk membangun ketahanan, inklusivitas, dan keberlanjutan.

OECD secara aktif memperkuat pasar terbuka dan sistem perdagangan internasional berbasis aturan.