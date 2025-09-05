Menko BG Tanggapi Tuntutan 17+8: Pemerintah Menghargai Setiap Aspirasi

jpnn.com, JAKARTA - Menko Polkam Budi Gunawan atau BG menyebut pemerintah menghargai aspirasi publik yang membawa 17+8 Tuntutan Rakyat setelah serangkaian demonstrasi akhir Agustus 2025.

"Pemerintah menghargai setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, baik yang disampaikan melalui media sosial maupun saat bertemu langsung, termasuk tuntutan yang berkembang belakangan ini," kata BG kepada awak media, Kamis (4/9).

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) mengatakan sikap menghargai aspirasi sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden, suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat," ujar BG.

Eks Wakapolri itu mengatakan Kemenko Polkam senantiasa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memastikan setiap aspirasi ditindaklanjuti.

"Ditangani dengan langkah yang bijaksana, terbuka, dan sesuai hukum," ujarnya.

BG melanjutkan aparat di lapangan terus mengimbau agar publik mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dan melakukan tindakan tegas terukur.

"Pemerintah memahami bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki harapan dan kegelisahan," lanjutnya.