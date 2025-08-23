Close Banner Apps JPNN.com
Menko BG Ungkap Sekolah Rakyat jadi Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas 2045

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 12:24 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto (dua dari kiri) dan Menko Polkam Budi Gunawan (paling kanan) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG mengatakan Sekolah Rakyat adalah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, Sekolah Rakyat dibentuk demi memastikan anak Indonesia tidak mengalami putus pendidikan atas dasar ekonomi. 

“Sekolah Rakyat itu investasi jangka panjang untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” kata BG dalam keterangan pers, Sabtu (23/8).

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) itu mengatakan program Sekolah Rakyat terintegrasi dengan peningkatan kualitas guru hingga penguatan kurikulum kebangsaan.

Menurut BG, Sekolah Rakyat dibentuk negara untuk memperkuat pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. 

"Para guru itu garda terdepan dalam menanamkan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi penerus,” kata Menko Polkam.

Diketahui, BG pada Jumat (22/8) kemarin menghadiri pembekalan guru dan kepala Sekolah Rakyat di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam pembekalan yang dilakukan Kementerian Sosial dengan menghadirkan 154 kepala sekolah dan 2.221 guru.

Menko Polkam Budi Gunawan atau BG mengatakan Sekolah Rakyat dibentuk demi menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045.

TAGS   Sekolah Rakyat  Indonesia Emas 2045  Menko BG  Budi Gunawan  Rantai kemiskinan 
