Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menko Cak Imin Diminta Susun Skenario Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra

Kamis, 04 Desember 2025 – 13:20 WIB
Menko Cak Imin Diminta Susun Skenario Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra - JPNN.COM
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan ekonomi.

Pemerintah, menurutnya, juga harus menyiapkan paket pemberdayaan masyarakat yang menjadi ranah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Ada dua hal besar yang wajib disiapkan pemerintah. Selain kebijakan ekonomi, paket pemberdayaan masyarakat harus segera disusun oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat,” ujar Abdul Rahman dalam keterangan di Jakarta, Kamis (4/12).

Baca Juga:

Dia menilai bencana besar seperti yang terjadi di tiga provinsi pulau Sumatra tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul sektor sosial, usaha mikro, mata pencaharian, hingga kesejahteraan dasar warga.

Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat tidak boleh bersifat administratif atau sebatas pengiriman surat.

“Bencana memengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, Cak Imin tidak cukup hanya bersurat. Ia harus memimpin penyusunan kebijakan pemberdayaan yang konkret, yang bisa langsung diterjemahkan kementerian dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Baca Juga:

Menurut Abdul Rahman, Menko harus memastikan bahwa seluruh kementerian teknis, mulai dari UMKM, sosial, hingga ketenagakerjaan, bergerak dalam kerangka kebijakan yang sama untuk mempercepat pemulihan.

Dia menekankan bahwa paket pemberdayaan masyarakat pascabencana harus menjadi instrumen utama dalam membangkitkan ekonomi rumah tangga, memperbaiki mata pencaharian warga, dan memulihkan kegiatan usaha.

Pemerintah harus menyiapkan paket pemberdayaan masyarakat terdampak bencana yang di bawah Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cak Imin  bencana sumatra  Bencana Alam  masyarakat terdampak bencana 
BERITA CAK IMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp