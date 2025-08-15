Menko Muhaimin Memuji Dukungan Unesa Untuk Sekolah Rakyat

jpnn.com - SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengunjungi Sekolah Rakyat Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Kamis (14/8).

Kunjungan itu merupakan bagian dari rangkaian agenda nasional dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya yang berlokasi di Unesa saat ini membina sekitar 100 siswa yang terbagi dalam empat rombongan belajar.

Baca Juga: Prabowo Gelontorkan Rp 7 Triliun dari APBN untuk Program Sekolah Rakyat

Dengan dukungan tenaga pendidik profesional dan berpengalaman, sekolah ini terus berkomitmen menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Sekolah Rakyat MA 21 Surabaya didukung oleh kepala sekolah, 17 guru mata pelajaran, 12 wali asuh, serta empat wali asrama yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Efektivitas manajemen sekolah turut didukung oleh satu staf tata usaha, satu bendahara, dan satu operator sekolah yang memastikan kelancaran administrasi.

Menko Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi peran aktif Unesa dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo, khususnya melalui pendirian Sekolah Rakyat sebagai wujud nyata pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

“Sekolah Rakyat yang berada di lingkungan Kampus Unesa ini merupakan bentuk konkret keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam program pengentasan kemiskinan. Ini adalah langkah nyata bagaimana perguruan tinggi hadir di tengah masyarakat dan mengambil bagian langsung dalam menyelesaikan persoalan bangsa,” ujar Muhaimin.

Kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Rektor Unesa/Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, serta para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia.