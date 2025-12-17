Menko Muhaimin Pastikan Penanganan Tanggap Darurat di Padang

jpnn.com - PADANG - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengunjungi saah satu titik lokasi bencana di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (17/12).

Menko Muhaimin mendatangi Kecamatan Nanggalo, di sela kunjungannya ke Universitas Negeri Padang untuk melepas 2.232 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dalam Pemberdayaan Masyarakat Januari-Juni 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan sukarelawan UNP, tercatat 1.492 KK terdampak di enam kelurahan di Kecamatan Nanggalo. Terdapat 24 rumah hanyut, 146 rumah rusak berat, 466 rumah rusak sedang, dan 880 rumah rusak ringan, serta terdapat satu jembatan yang putus.

Untuk memastikan penanganan bencana banjir di Kecamatan Nanggalo tersebut, Menko PM melakukan pengecekan lokasi bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah, Wali Kota Padang Fadly Amran, Rektor UNP Krismadinata, serta didampingi Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Abdul Haris.

"Masih terdapat beberapa rumah yang terendam banjir dan akses jalan yang masih dipenuhi lumpur," katanya.

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dibantu Masyarakat serta sukarelawan bahu-membahu membersihkan lumpur di lokasi bencana.

"Untuk mendukung pembersihan tersebut, telah diserahkan dua unit pompa penyedot lumpur dan genset, juga paket bantuan berupa kompor, tabung gas, peralatan masak, perlengkapan sehari-hari, dan vitamin bagi keluarga terdampak," tuturnya.

Menko PM juga meminta pemerintah daerah melakukan percepatan penanganan bencana termasuk juga melakukan antisipasi terhadap banjir susulan yang mungkin terjadi. (*/jpnn)