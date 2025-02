Menko Pangan Zulhas Pastikan Harga Beras Stabil Menjelang Ramadan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan bahwa harga beras stabil menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriah.

Zulhas mengatakan berdasarkan hasil peninjauan harga pangan yang dilakukan di Pasar Klender Jakarta Timur, harga beras yang ditemukan di pasar berkisar antara Rp 11.000 hingga Rp 13.000 per kilogram.

Hal ini menunjukkan harga yang relatif stabil. "Beras kami lihat tadi Rp 11.000 per kg, Rp 12.000 per kg, Rp 13.000 per kg," kata Zulhas di Jakarta, Rabu (5/2).

Tak hanya itu, Zulhas juga mengatakan bahwa harga daging ayam potong juga relatif stabil, yakni dijual dengan Rp 50.000 per ekor, dengan berat sekitar 1,8 kilogram per ayam.

Selain itu, cabai ditemukan dengan harga sekitar Rp 60.000 per kilogram, sedangkan bawang sekitar Rp 40.000 per kilogram, mencerminkan harga eceran yang sesuai.

Kemudian, harga minyak goreng juga terlihat stabil. Namun, terdapat lonjakan pada harga minyak curah yang dinilai cukup mahal dan berfungsi sebagai buffer apabila terjadi kelangkaan.

"Cuma minyak curahnya, kok, mahal, minyak curah itu sebetulnya untuk buffer, kalau minyak yang apa itu langka ya, ada buffer-nya," ucap Zulhas.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi yang aman menjelang Ramadan 2025.