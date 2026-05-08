JPNN.com - Ekonomi

Menko Pangan Zulhas Pastikan Pupuk di Lampung Tersedia Sebelum Musim Tanam

Jumat, 08 Mei 2026 – 20:43 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat berbicara di forum 'Rembuk Tani' yang berlangsung di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat (8/5). Foto: Dokumentasi Pupuk Indonesia

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Menko Zulhas memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi lebih dari cukup, dan datang sebelum musim tanam.

Kelancaran penyaluran ini dipastikan Menko Zulhas langsung di tengah forum 'Rembuk Tani' di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Jumat (8/5).

"Alhamdulillah kita lihat bersama tadi pupuk lancar, tidak ada masalah, diskonnya (Harga Eceran Tertinggi/ HET turun, Red) masih berjalan. Ketersediaan pupuk lebih dari cukup, sebelum tanam sudah ada," ujar Menko Zulhas.

Lebih lanjut Menko Zulhas menyampaikan dirinya mendapat tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebijakan tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan baik.

Sebelumnya, pemerintah telah banyak melakukan perubahan untuk memberikan kemudahan akses petani terhadap pupuk bersubsidi.

Perubahan tersebut, di antaranya penyederhanaan regulasi dalam tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi.

Atas perubahan tersebut, pupuk bersubsidi bisa ditebus petani sejak awal tahun, dan bisa didapatkan petani sebelum memulai tanam.

Perubahan berikutnya, yaitu HET pupuk bersubsidi turun 20 persen mulai Oktober 2025 untuk semua jenis pupuk.

Penurunan ini pertama kali dilakukan dalam sejarah subsidi pupuk di tanah air.

"Saya dapat tugas dari Bapak Presiden dalam seminggu tiga hari untuk keliling Indonesia, mendengar, mengecek, memastikan kebijakan Bapak Presiden berjalan dengan baik. Salah satunya pupuk, karena petani harus makmur. Petani makmur itu jalannya apa? Pupuk harus lancar," ujar Menko Zulhas.

Dalam forum ini, Menko Zulhas menyampaikan komitmen kementerian/lembaga sektor pertanian yang berhasil memperkuat sektor pangan nasional melalui berbagai program strategis.

Mulai dari percepatan swasembada pangan hingga peningkatan surplus beras nasional.

Keberhasilan ini, tambahnya, salah satunya didukung oleh dari kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi selama ini.

TAGS   pupuk bersubsidi  menko pangan zulhas  musim tanam  Pupuk Indonesia  rembuk tani  petani 
