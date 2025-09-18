Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Menko Pemberdayaan Masyarakat & Kementerian UMKM Perkuat Legalitas Nasabah PNM

Kamis, 18 September 2025 – 20:36 WIB
Menko Pemberdayaan Masyarakat & Kementerian UMKM Perkuat Legalitas Nasabah PNM - JPNN.COM
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi host dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di GOR Tambora Poltekpar, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Foto dok PNM

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi host dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di GOR Tambora Poltekpar, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Acara yang digagas oleh Kementerian UMKM ini bertujuan memperkuat legalitas, perlindungan, serta pengembangan usaha mikro melalui berbagai layanan mulai dari perizinan, sertifikasi halal dan HaKI, hingga akses permodalan dan asuransi.

Festival ini menjadi ruang strategis bagi PNM untuk mendampingi para pelaku usaha mikro agar memahami pentingnya legalitas dan akses perlindungan usaha.

Baca Juga:

Melalui booth layanan yang tersedia, PNM memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peran pembiayaan ultra mikro, serta manfaat program PNM Mekaar dan ULaMM yang terbukti membantu jutaan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.

PNM hadir dengan membawa semangat pemberdayaan membawa 10 nasabah (9 Mekaar dan 1 UlaMM) terpilih dari total 1.000 nasabah agar UMKM dapat naik kelas melalui ekosistem pembiayaan, pendampingan, serta program pelatihan berkelanjutan.

Selain itu, kehadiran PNM di festival ini menegaskan komitmen perusahaan untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, aman, dan berdaya saing.

Baca Juga:

Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor UMKM berkontribusi lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.

Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha maupun perlindungan formal.

Melalui festival ini, PNM optimis dapat melahirkan semakin banyak pelaku UMKM yang mandiri dan terlindungi, sehingga usaha kecil mampu naik kelas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  PT Permodalan Nasional Madani  UMKM  PNM untuk UMKM  PNM untuk perberdayaan UMKM 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp