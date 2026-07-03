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JPNN.com - Nasional - Hukum

Menko Polkam Kecam Aksi KKB Bakar Pesawat & Bunuh Pilot, Tegaskan Negara tak Menoleransi Kekerasan

Jumat, 03 Juli 2026 – 21:05 WIB
Menko Polkam Kecam Aksi KKB Bakar Pesawat & Bunuh Pilot, Tegaskan Negara tak Menoleransi Kekerasan - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memberikan keterangan kepada media tentang pengagalan distribusi pasir timah ilegal di Koarmada RI, Jakarta, Selasa (12/5/2026). TNI AL berhasil mengagalkan distribusi pasir timah ilegal di kawasan PIK 2 sebanyak 16 ton dengan nilai lelang Rp800 juta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) TNI Djamari Chaniago mengecam tindakan keji kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan pembakaran pesawat dan membunuh pilot asal Amerika Serikat Nicholas F. Goseli. 

Aksi keji yang dilakukan KKB itu terjadi di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7).

"Saya mengutuk keras pembakaran pesawat dan tindakan keji terhadap pilot pesawat AMA yang diduga kuat dilakukan KKB," kata Menko Polkam Djamari dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diterima di Jakarta, Jumat (3/7).

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Djamari menegaskan para pelaku harus ditindak dengan tegas karena telah merenggut nyawa seseorang dan mengancam keamanan masyarakat Papua. Menko Polkam memastikan akan mendorong TNI dan Polri untuk terus mengejar para pelaku dan memberikan tindakan tegas.

Tidak hanya itu, Djamari juga meminta TNI dan Polri memperkuat pengamanan bandara guna memastikan keamanan aktivitas penerbangan di Papua.

Sejak didapatkannya informasi awal insiden tersebut, Kemenko Polkam terus memonitor dan memperhatikan secara seksama.

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Kemenko Polkam juga melaksanakan langkah-langkah koordinatif dengan satuan TNI, Polri dan kementerian/lembaga serta instansi yang terkait dalam penanganan insiden pembakaran pesawat AMA PK-RCY Nomor Seri 923.

Kemenko Polkam menyampaikan apresiasi kepada Satuan TNI, Polri dan seluruh unsur yang terlibat atas kesigapannya mengevakuasi jenazah Nicholas F. Goselin, Jumat (3/7) sekitar pukul 09.00 WIT. Saat ini, jenazah telah berada di RST Timika, dan selanjutnya Koops TNI Habema akan menyerahkan kepada PT AMA untuk diterbangkan ke Jakarta. 

Menko Polkam mengecam aksi KKB membakar pesawat dan membunuh pilot di Papua Pegunungan. Djamari menegaskan negara tak menoleransi kekerasan dan tindakan keji.

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TAGS   KKB  Menko Polkam  pembakaran pesawat  pembunuhan pilot  Papua Pegunungan  TNI dan Polri 
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