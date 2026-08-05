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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menko Polkam Tak Larang Demonstrasi, Asal Jangan Anarkistis

Rabu, 05 Agustus 2026 – 18:42 WIB
Menko Polkam Tak Larang Demonstrasi, Asal Jangan Anarkistis - JPNN.COM
Menko Polkam Djamari Chaniago. (ANTARA/Walda Marison)

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyatakan pemerintah tidak melarang masyarakat berdemonstrasi.

"Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya, ya, tidak ada," kata dia menjawab awak di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8).

Mantan tentara itu menuturkan demonstrasi atau penyampaian pendapat di publik menjadi hak warga yang dijamin konstitusi.

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Menurut Djamari, yang dilarang ialah aksi-aksi anarkistis. "Tidak boleh anarkistis," katanya. 

Dia menyatakan pihaknya mempersilakan masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah. Terlebih lagi, ujar Djamari, Presiden RI Prabowo Subianto sudah menyatakan bahwa pemerintah menghargai setiap kritik publik.

"Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib menyampaikan kritikan boleh-boleh saja, bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu," lanjutnya.

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Djamari menambahkan pemerintah meyakini kritik publik menyegarkan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Oleh karena itu, silakan unjuk rasa tidak masalah, selama tadi, ya, tidak mengganggu kepentingan rakyat masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu, ya, ada kantor pemerintahan sempat terbakar atau dibakar, itu sudah tidak ada toleransi buat kami," katanya. (ast/jpnn)

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Menko Polkam Djamari Chaniago menyebut pemerintah mempersilakan masyarakat mengkritik kebijakan negara asalkan tidak anarkis.

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Aristo Setiawan

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TAGS   Demonstrasi  Menko Polkam  anarkis  Prabowo Subianto 
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