Menko Pratikno Sampaikan Lima Kluster Penanganan Bencana Longsor Cisarua KBB

Minggu, 25 Januari 2026 – 14:33 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno seusai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau lokasi bencana longsor Cisarua, KBB, Minggu (25/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan masih ada 83 korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang belum ditemukan hingga Minggu (25/1/2026) pagi.

"Saat ini prioritas utama adalah penyelamatan jiwa. Oleh karena itu, operasi SAR dilakukan 24 jam non-stop, mengingat masih terdapat sekitar 83 warga yang dalam pencarian," kata Pratikno seusai mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Posko Desa Pasirlangu.

Praktikno mengatakan, penanganan bencana longsor yang sudah merenggut 11 orang itu terbagi ke dalam lima kluster.

Pertama, kluster SAR gabungan Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, BPBD, dan BNPB yang difokuskan untuk melakukan pencarian korban bersama para relawan.

"Kemudian kluster kesehatan. Ada Pos-pos kesehatan beroperasi selama 24 jam, didukung sejumlah ambulans dan mekanisme rujukan yang selalu siaga. Layanan trauma healing juga disediakan bagi para korban terdampak," tuturnya.

Lalu, ada kluster logistik yang bertugas untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi.

Logistik yang disiapkan meliputi sembako, makanan siap saji, serta fasilitas pendukung seperti selimut dan perlengkapan lainnya.

"Kluster perlindungan sosial yang idukung oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, BPBD Provinsi Jawa Barat, serta BPBD Kabupaten Bandung Barat yang siaga membantu korban dan keluarga terdampak," sebut Pratikno.

Menko PMK Pratikno menyampaikan lima kluster penanganan bencana longsor Cisarua KBB yang menewaskan belasan warga.

