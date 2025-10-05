Menko Zulhas Dapat Peringatan dari Anggota DPR, Pedas Banget

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengaku aneh jika udang terkontaminasi zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Hal ini dikatakan Firman menanggapi, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang memastikan udang beku yang terkontaminasi radiaktif Cs-137 masih aman dikonsumsi. Atas hasil uji, kandungan Cs-137 masih sangat minim dan dinilai bisa dikonsumsi.

Menurut Firman, yang disampaikan anak buah Presiden RI Prabowo Subianto iti Cs-137 telah menyesatkan dan berbahaya.

“Tubuh udang yang sudah terkena radiasi tetap berbahaya. Itu bisa membawa bakteri jahat, bisa memicu penyakit bagi manusia. Radiasi itu sifatnya merusak, sekecil apa pun tetap punya risiko,” ujar Firman dikutip Minggu (5/10).

Politikus senior Partai Golkar ini menuturkan kontaminasi semacam ini berisiko besar bagi kesehatan manusia dan tidak bisa dianggap sepele.

“Kalau negara lain sudah menolak dan mengembalikan produk itu, artinya memang ada persoalan serius. Kok di Indonesia malah muncul klaim aman dikonsumsi? Saya ingin tanya, siapa yang sebenarnya bodoh kalau begitu,” kata Firman Soebagyo.

Firman pun mengaitkan kasus tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat diwarnai insiden keracunan akibat kontaminasi bakteri.

“Coba lihat MBG. Karena kurang kontrol, muncul kasus keracunan. Jangan sampai kasus serupa terulang lewat produk perikanan," tegasnya.