Menko Zulhas Puji Gerak Menhut Raja Juli Wujudkan Perdagangan Karbon

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik langkah cepat Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam menerjemahkan kebijakan nilai ekonomi karbon ke dalam regulasi operasional.

Menurut dia, percepatan tersebut menjadi fondasi penting bagi implementasi perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bergerak cepat menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon melalui penyusunan regulasi teknis yang menjadi dasar pelaksanaan perdagangan karbon.

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“Saya apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang bergerak cepat menerjemahkan Perpres 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dalam regulasi operasionalnya,” kata Zulhas di acara Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK), di Kemenhut, Senin (6/7).



Dia menilai ini membuktikan implementasi perdagangan karbon tidak lagi berhenti pada tahap perencanaan.

Menurutnya, peluncuran skema perdagangan karbon yang disertai proyek siap dijalankan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi hijau.

“Tanggal sembilan kami akan launching SRUK (Sistem Registri Unit Karbon). Kalau launching kata orang gak ada dagangannya, omon-omon. Nah, ini sudah konkret,” ujarnya.

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Menko Pangan menegaskan implementasi perdagangan karbon merupakan bukti komitmen bersama pemerintah dalam mengawal kebijakan perubahan iklim secara proaktif.

Kehadiran regulasi di sektor kehutanan juga diharapkan menjadi contoh percepatan bagi sektor-sektor lainnya.