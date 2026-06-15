Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Internet

Menkomdigi Ajak Generasi Muda Lawan Kejahatan Digital & Jadi Duta Internet Sehat

Senin, 15 Juni 2026 – 03:48 WIB
Menkomdigi Ajak Generasi Muda Lawan Kejahatan Digital & Jadi Duta Internet Sehat - JPNN.COM
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, MEDAN - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak generasi muda menjadi duta internet sehat dan berperan aktif menciptakan ruang digital yang lebih beretika.

Ajakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konten provokatif, serta beragam bentuk kejahatan digital di media sosial.

Meutya menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga ruang digital.

Baca Juga:

Menurutnya, sebagian besar aktivitas penggunaan internet berlangsung secara personal dan berada di ruang privat masyarakat, sehingga membutuhkan partisipasi aktif publik, terutama generasi muda.

“Kami mohon dibantu. Bagaimana adik-adik menjadi duta-duta untuk internet yang lebih baik, internet yang lebih sehat,” ujar Meutya di acara Kumpul Komunitas Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu (13/6). 

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari perluasan akses informasi, pendidikan, ekonomi, hingga jejaring sosial.

Baca Juga:

Namun, manfaat tersebut dapat berubah menjadi risiko apabila internet tidak digunakan secara bijak.

Menkomdigi juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap media sosial dapat mengurangi minat generasi muda untuk berorganisasi dan berinteraksi secara langsung di masyarakat.

Menkomdigi juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap media sosial dapat mengurangi minat generasi muda untuk berorganisasi & berinteraksi secara langsung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkomdigi Meutya Hafid  Kemenkomdigi  Internet  generasi muda  kejahatan digital 
BERITA MENKOMDIGI MEUTYA HAFID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp