Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

Menkomdigi Berharap Penutupan Fitur Live TikTok Tak Berlangsung Lama

Minggu, 31 Agustus 2025 – 20:51 WIB
Menkomdigi Berharap Penutupan Fitur Live TikTok Tak Berlangsung Lama - JPNN.COM
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid soal penutupan fitur Live TikTok. Foto: dok Kemenkomdigi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghargai langkah TikTok menutup sementara fitur Live di platform.

Menteri Meutya berharap penutupan itu tidak berlangsung lama.

"Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur Live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," katanya.

Baca Juga:

Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk masukan terkait keberadaan fitur Live TikTok.

Dia melanjutkan meski penutupan itu berdampak pada pelaku UMKM yang terbiasa berjualan melalui siaran langsung, aktivitas e-commerce tetap dapat berjalan tanpa fitur tersebut.

“Kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan fitur Live TikTok bisa kembali,” ujarnya.

Baca Juga:

Menkomdigi pun berharap situasi segera membaik agar para pelaku usaha dapat kembali memanfaatkan platform digital secara optimal.

Pada 30 Agustus 2025, TikTok menutup sementara fitur Live di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghargai langkah TikTok menutup sementara fitur Live di platform.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkomdigi Meutya Hafid  Fitur Live TikTok  TikTok  Fitur Live TikTok ditutup 
BERITA MENKOMDIGI MEUTYA HAFID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp