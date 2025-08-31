Menkomdigi Berharap Penutupan Fitur Live TikTok Tak Berlangsung Lama

Minggu, 31 Agustus 2025 – 20:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghargai langkah TikTok menutup sementara fitur Live di platform.

Menteri Meutya berharap penutupan itu tidak berlangsung lama.

"Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur Live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," katanya.

Meutya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk masukan terkait keberadaan fitur Live TikTok.

Dia melanjutkan meski penutupan itu berdampak pada pelaku UMKM yang terbiasa berjualan melalui siaran langsung, aktivitas e-commerce tetap dapat berjalan tanpa fitur tersebut.

“Kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan fitur Live TikTok bisa kembali,” ujarnya.

Menkomdigi pun berharap situasi segera membaik agar para pelaku usaha dapat kembali memanfaatkan platform digital secara optimal.

Pada 30 Agustus 2025, TikTok menutup sementara fitur Live di Indonesia.