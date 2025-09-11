Menkop Ferry: Koperasi Harus Jadi Sokoguru Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional kembali ditegaskan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, saat menghadiri Wisuda ke-9 dan Welcoming Reception ke-13 Universitas Ary Ginanjar (UAG) bersama ESQ Business School di Menara 165, Jakarta.

Ferry menyebut arah pembangunan ekonomi bangsa harus kembali berpijak pada sistem kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Koperasi, menurutnya, adalah wujud konkret dari sistem tersebut dan seharusnya menjadi pilar utama dalam menopang perekonomian nasional.

Dia menekankan bahwa koperasi tidak boleh sekadar menjadi pelengkap, tetapi benar-benar hadir sebagai fondasi untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.

Meski demikian, Ferry mengakui koperasi masih menghadapi tantangan besar sehingga perlu revitalisasi agar dapat kembali memainkan peran strategis.

“Jika desa kuat, Indonesia kuat. Lewat koperasi, kita ingin masyarakat desa mandiri secara ekonomi, bebas dari lilitan utang, dan menjadi pelaku utama dalam roda ekonomi nasional,” ujar Menkop Ferry.

Menurut Ferry, pemerintah serius mendorong sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada usaha kecil, menengah, dan koperasi.