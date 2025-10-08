Menkum Prediksi Indonesia Menang 2-0 Lawan Arab Saudi, Ole Mencetak Satu Gol

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yakin Timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi dalam laga perdana putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Supratman bahkan menyebut skuad Garuda bakal membobol gawang Arab Saudi sebanyak dua kali dalam pertandingan pada Kamis (9/10) dini hari nanti.

"2-0 untuk Timnas Indonesia. Pastilah, pasti menang," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Rabu (8/10).

Eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan peluang Indonesia menang cukup besar melawan Arab Saudi meskipun wasit berasal dari Timur Tengah.

"Bola itu bundar, Indonesia tidak tergantung ke wasit," ujar Supratman.

Politikus Gerindra itu mengatakan penyerang timnas Indonesia, Ole Romeny bakal menjadi sosok yang menjebol gawang Arab Saudi.

"Pokoknya Ole mencetak satu gol," ungkap Supratman.

Dia mengatakan kiper Timnas Indonesia Marteen Paes bakal bisa menyetop beberapa peluang Arab Saudi dalam pertandingan nanti.