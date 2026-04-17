Menkum Supratman Andi Agtas Apresiasi Terobosan Menpora Erick Thohir

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melontarkan pujian terhadap gebrakan berani Menpora Erick Thohir yang memangkas ratusan aturan menjadi hanya segelintir regulasi.

Menurutnya, langkah drastis ini bukan sekadar reformasi administratif, melainkan upaya untuk membersihkan birokrasi dari keruwetan yang selama ini menghambat kemajuan olahraga nasional.

Gebrakan itu diwujudkan lewat deregulasi 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) menjadi hanya 4 aturan inti.

Dalam acara penetapan di Kementerian Hukum, Jakarta, Supratman menyebut langkah ini sebagai lompatan berani yang tidak semua pejabat mampu melakukan.

“Ini bukan pekerjaan ringan. Hanya mereka yang benar-benar memahami arah kebijakan Presiden yang bisa berani menyederhanakan regulasi sebesar ini," tegasnya.

Menurut Supratman, langkah Erick bukan sekadar memangkas aturan, tetapi juga membongkar pola lama yang cenderung berbelit-belit.

Dia menilai pendekatan baru ini akan membuka jalan bagi sistem pembinaan atlet yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi hasil.

"Beliau juga tidak ingin peraturan itu justru mempersulit diri sendiri karena tujuan utamanya adalah bagaimana Indonesia meraih prestasi, pembinaan atlet sekaligus prestasinya meningkat baik di tingkat nasional dan dunia," imbuhnya.