Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkum Supratman Andi Agtas Apresiasi Terobosan Menpora Erick Thohir

Jumat, 17 April 2026 – 21:54 WIB
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melontarkan pujian terhadap gebrakan berani Menpora Erick Thohir yang memangkas ratusan aturan menjadi hanya segelintir regulasi.

Menurutnya, langkah drastis ini bukan sekadar reformasi administratif, melainkan upaya untuk membersihkan birokrasi dari keruwetan yang selama ini menghambat kemajuan olahraga nasional.

Gebrakan itu diwujudkan lewat deregulasi 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) menjadi hanya 4 aturan inti.

Dalam acara penetapan di Kementerian Hukum, Jakarta, Supratman menyebut langkah ini sebagai lompatan berani yang tidak semua pejabat mampu melakukan.

“Ini bukan pekerjaan ringan. Hanya mereka yang benar-benar memahami arah kebijakan Presiden yang bisa berani menyederhanakan regulasi sebesar ini," tegasnya.

Menurut Supratman, langkah Erick bukan sekadar memangkas aturan, tetapi juga membongkar pola lama yang cenderung berbelit-belit.

Dia menilai pendekatan baru ini akan membuka jalan bagi sistem pembinaan atlet yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi hasil.

"Beliau juga tidak ingin peraturan itu justru mempersulit diri sendiri karena tujuan utamanya adalah bagaimana Indonesia meraih prestasi, pembinaan atlet sekaligus prestasinya meningkat baik di tingkat nasional dan dunia," imbuhnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas  menpora erick thohir  permenpora  Erick Thohir 
BERITA MENKUM SUPRATMAN ANDI AGTAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp