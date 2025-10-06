Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Menkum Teken SK Baru PPP, Mardiono dan Agus Suparmanto Jadi Satu Barisan

Senin, 06 Oktober 2025 – 18:34 WIB
Menkum Teken SK Baru PPP, Mardiono dan Agus Suparmanto Jadi Satu Barisan - JPNN.COM
Bendera PPP. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan pihaknya menerbitkan surat keputusan baru terkait pengesahan kepengurusan PPP.

"Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Senin (6/10).

Menurut Supratman, SK kepengurusan PPP yang baru menyatakan ketua umum ditempati Muhamad Mardiono.

Baca Juga:

Eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan Waketum PPP bakal dijabat Agus Suparmanto.

Selanjutnya, Sekjen dan Bendum PPP masing-masing ditempati Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin serta Imam Fauzan.

Supratman berharap iklim politik kembali kondusif setelah muncul SK baru terkait pengesahan kepengurusan PPP.

Baca Juga:

"Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP," ujarnya.

Supratman mengatakan Kemenkum berharap DPP PPP segera melengkapi struktur kepengurusan setelah muncul SK baru.

SK baru Menkum terkait pengesahan kepengurusan PPP membuat Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto berada dalam satu pihak yang sama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPP  Mardiono  Agus Suparmanto  Menkum 
BERITA PPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp