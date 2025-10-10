Close Banner Apps JPNN.com
Menkum Teken SK Kepengurusan PSI, Sosok Bapak J Masih Misterius

Jumat, 10 Oktober 2025 – 13:40 WIB
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. ANTARA FOTO/Fauzan/YU/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menandatangani surat keputusan (SK) struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI periode 2025-2030 pada Kamis (9/10) malam.

Sehari setelah itu, atau Jumat (10/10), Menkum Supratman menyerahkan SK kepengurusan kepada Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

Meski SK PSI sudah terbit, sosok Bapak J yang disebut-sebut sebagai ketua Dewan Pembina partai itu masih belum terungkap.

Supratman mengaku tidak melihat detail nama-nama yang menjabat di strukur DPP PSI saat meneken SK, sehingga tidak tahu nama ketua dewan pembina partai itu. 

“Saya mohon maaf, saya cepat-cepat, buru-buru menandatanganinya," kata Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi DPR RI itu mengatakan bahwa nama yang terlihat dalam struktur kepengurusan PSI 2025-2030 ialah Kaesang Pangarep selaku ketua umum, dan Raja Juli Antoni sebagai sekretaris jenderal (sekjen).

“Jadi, enggak hafal satu-satu. Yang saya hafal Pak Kaesang (ketum) dan Pak Sekjen (Raja Juli Antoni), dan yang lain ya nanti silakan tanyakan ke Pak Sekjen,” kata Supratman.

Namun demikian, Raja Juli Antoni juga tak mengungkap sosok ketua Dewan Pembina PSI yang selama ini disebut sebagai Bapak J.

