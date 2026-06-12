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JPNN.com - Internasional

Menlu Abbas Araghchi Sebut Kesepakatan Iran-AS Hampir Tercapai

Sabtu, 13 Juni 2026 – 00:45 WIB
Menlu Abbas Araghchi Sebut Kesepakatan Iran-AS Hampir Tercapai - JPNN.COM
Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi. ANTARA/Xinhua/Shadati/aa.

jpnn.com - MOSKOW - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan kabar terbaru soal kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat. Menurut Menlu Araghci, Iran dan AS kini berada pada tahap paling dekat untuk mencapai kesepakatan sejak perundingan dimulai.

"Nota Kesepahaman Islamabad kini berada pada tahap yang paling dekat untuk disepakati," kata Menlu Abbas Araghchi melalui platform X, Jumat (12/6).

Dia pun meminta media untuk tidak berspekulasi mengenai isi kesepakatan tersebut selama proses finalisasi masih berlangsung.  

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"Sesuai pendekatan kami yang bertanggung jawab dan transparan, seluruh perinciannya akan diumumkan kepada publik pada waktunya," kata Araghchi.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan ketentuan kesepakatan yang dipublikasikan oleh media Iran tidak mencerminkan isi dokumen yang sebenarnya telah disepakati kedua pihak.

"Ketentuan-ketentuan yang dibocorkan Iran kepada media adalah berita palsu dan sama sekali tidak berkaitan dengan ketentuan yang telah disepakati secara tertulis," tulis Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social.

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Wakil Presiden AS J.D. Vance juga membantah klaim bahwa dana Iran yang dibekukan akan dicairkan hanya karena Iran-AS menandatangani nota kesepahaman.

"Saya melihat banyak informasi palsu mengenai kemungkinan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri program senjata nuklir Iran," kata Vance melalui X.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut Iran dan AS kini berada pada tahap paling dekat untuk mencapai kesepakatan sejak perundingan dimulai.

Sumber ANTARA

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TAGS   Iran  kesepakatan damai  iran-as  Menlu Iran  Abbas Araghchi  perundingan damai 
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