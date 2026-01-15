Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Menlu Iran Peringatkan Donald Trump Soal Opsi Militer: Jangan Ulangi Kesalahan

Kamis, 15 Januari 2026 – 09:20 WIB
Menlu Iran Peringatkan Donald Trump Soal Opsi Militer: Jangan Ulangi Kesalahan - JPNN.COM
Photo file: Orang-orang berkumpul di Lapangan Enghelab setelah seruan pemerintah untuk berunjuk rasa menentang protes baru-baru ini di seluruh negeri, meneriakkan slogan anti-AS dan anti-Israel, di Teheran, Iran, pada 12 Januari 2026. ANTARA/Fatemeh Bahrami/Anadolu/pri.

jpnn.com - ISTANBUL - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar tidak mengulangi “kesalahan” konfrontasi militer sebelumnya. Dia pun menegaskan bahwa Iran tetap siap menempuh diplomasi.

“Pesan saya, jangan ulangi kesalahan yang Anda buat pada Juni,” kata Abbas Araghchi kepada Fox News, Rabu, merujuk serangan AS ke tiga fasilitas nuklir Iran dalam perang Iran-Israel selama 12 hari.

Dia menegaskan bahwa fasilitas bisa dihancurkan. Namun, tegas dia, teknologi tidak bisa dibom. “Tekad juga tidak bisa dibom,” ungkap Araghchi menanggapi ketegangan terbaru dan sikap Washington terhadap Teheran.

Baca Juga:

Araghchi mengatakan Iran tidak memiliki pengalaman positif dengan Amerika Serikat, namun jalur perundingan tetap lebih disukai. “Iran telah membuktikan siap bernegosiasi, siap berdiplomasi,” katanya.

Araghchi menuding Washington berulang kali meninggalkan diplomasi selama dua dekade terakhir. “Antara perang dan diplomasi, diplomasi lebih baik, meski pengalaman kami dengan AS tidak positif,” ungkapnya.

Terkait kerusuhan terbaru di Iran, Araghchi mengeklaim pemerintah menerapkan “penahanan diri maksimal”. Namun, dia menegaskan bahwa aksi protes itu telah dibajak oleh pelaku kekerasan.

Baca Juga:

Ditanya soal jumlah pengunjuk rasa yang tewas, dia menyebut pelaku kekerasan bukan demonstran sejati, melainkan “sel teror” yang didorong oleh “rencana Israel”.

“Elemen teroris dari luar memasuki protes dan menembaki polisi serta aparat keamanan,” katanya, seraya menyebut terjadi pertempuran selama tiga hari melawan teroris.

Menlu Iran Abbas Araghchi Donald Trump agar tidak mengulangi kesalahan konfrontasi militer sebelumnya.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Donald Trump  Menlu Iran  militer  Iran  opsi militer  Israel  Demonstrasi 
BERITA DONALD TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp