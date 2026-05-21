Menlu Sebut 9 WNI Telah Dibebaskan Israel, Segera Kembali ke Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh militer Israel telah dibebaskan.

Menurut dia, para relawan saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air.

“Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini,” ucap Sugiono di Kanal YouTube resmi, pada Kamis (21/5).

Sugiono menuturkan pembebasan itu buah kerja keras dan koordinasi yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0.

“Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia, termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul,” kata dia.

Kemlu juga menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional untuk memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecaman atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan.

“Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakanpelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi,” tuturnya. (mcr4/jpnn)