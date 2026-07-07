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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Menlu Sugiono dan Ketua MPR akan Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei

Selasa, 07 Juli 2026 – 12:12 WIB
Menlu Sugiono dan Ketua MPR akan Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei - JPNN.COM
Menteri Luar Negeri Sugiono di DPR RI, Rabu (20/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani direncanakan menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Rencana kehadiran itu disebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus menjaga hubungan baik dengan Republik Islam Iran.

Sugiono mengatakan hingga kini pemerintah masih menunggu konfirmasi dari otoritas Iran terkait waktu dan lokasi yang dapat dihadiri oleh delegasi Indonesia.

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“Kita berencana hadir. Kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut,” ungkap Sugiono, Selasa (7/7).

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Iran terus berlangsung.

Besarnya penghormatan masyarakat Iran terhadap Ayatollah Khamenei membuat pihak penyelenggara masih mengatur lokasi yang memungkinkan untuk menerima kunjungan para delegasi asing.

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“Dari komunikasi yang terus kami lakukan, karena penghormatan terhadap beliau sangat besar, kemudian massa juga sangat besar di sana, pihak Iran masih mencoba untuk mencari titik atau spot menerima kunjungan ini,” bebernya.

Sugiono menjelaskan, pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerima undangan untuk menghadiri rangkaian acara tersebut.

Menlu Sugiono dan Ketua MPR Muzani direncanakan menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

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TAGS   Ayatollah Ali Khamenei  Sugiono  menlu sugiono  Ahmad Muzani 
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