Menlu Sugiono Jelaskan Alasan Prabowo Kunker ke Prancis saat Iduladha

jpnn.com - Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis saat Hari Raya Iduladha 2026.

Menurut dia, kunker itu untuk memenuhi undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sempat tertunda.

“Jadi, waktu itu saya kalau tidak salah bulan April kunjungan yang diharapkan dilaksanakan, namun waktu yang tidak cocok pada saat itu,” ucap Sugiono dalam video keterangan pers, dikutip Kamis (28/5).

Sugiono menuturkan bahwa saat kunjungan kedua Prabowo ke Prancis, Macron kembali mengundang Eks Menteri Pertahanan itu di akhir Mei 2026.

“Karena sudah diajukan dua kali, ini yang kedua kayak beliau Pak Presiden memenuhi undangan ini dan hadir di Paris dalam rangka kunjungan kenegaraan tersebut,” kata dia.

Kunjungan Prabowo kali ini juga disebut sebagai balasan dari kunjungan Macron ke Indonesia tahun lalu.

Adapun, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pada kunker kali, kedua negara memiliki sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang.

“Saat ini, Indonesia memiliki banyak kerja sama super strategis dengan Prancis, dan state visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis,” tutur Teddy.