Menlu Sugiono Minta Pemerintah Peru Segera Selidiki Kematian Diplomat RI di Peru

Rabu, 03 September 2025 – 19:39 WIB
Diplomat KBRI di Lima, Peru, Zetro Leonardo Purba, dilaporkan tewas setelah menjadi korban penembakan di Lima pada Senin malam (1/9) waktu setempat. Foto: ANTARA/HO-KBRI Lima

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Peru terkait wafatnya Zetro Leonardo Purba, pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Lima, Peru.

Menurut dia, pihak Indonesia telah meminta penanganan penyelidikan secara menyeluruh, transparan, dan cepat.

“Serta memberikan perlindungan terbaik bagi staf diplomatik dan warga negara Indonesia di Peru,” ucap Sugiono dalam keterangannya, pada Rabu (3/9).

Pemerintah Indonesia disebut terus memantau perkembangan penyelidikan bersama otoritas Peru.

“Dan berkomitmen mengawal agar keadilan ditegakkan,” kata dia.

Sekjen Partai Gerindra itu menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum.

Sugiono memastikan seluruh hak-hak dari Zetro akan dipenuhi oleh Kemlu RI.

“KBRI Lima saat ini terus berkoordinasi dengan otoritas setempat terkait proses investigasi serta memberikan pendampingan penuh kepada keluarga,” jelasnya.

