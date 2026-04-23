Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Menlu Sugiono Ungkap Penyebab Sulitnya Kapal Indonesia Melewati Selat Hormuz

Kamis, 23 April 2026 – 11:28 WIB
Menteri Luar Negeri Sugiono. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah masih bernegosiasi agar kapal Pertamina milik Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz.

Menurut Sugiono, negosiasi dilakukan secara intens oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran bersama tim dari PT Pertamina dengan Pemerintah Iran.

“Tentu saja Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Kedutaan Besar kita di Teheran juga terus melakukan pembicaraan," ujar Sugiono di Istana Negara pada Rabu (22/4).

"Kemudian bersama juga dengan tim dari Pertamina terkait dengan izin lewat dari kapal-kapal kita yang ada di Selat Hormuz,” lanjutnya.

Walau begitu, proses negosiasi disebut tidak berjalan sederhana. Dia mengungkapkan bahwa dinamika internal di Iran menjadi salah satu kendala utama.

“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta merta bisa diimplementasikan di lapangannya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Iran juga mengeluarkan sejumlah syarat baru bagi kapal yang ingin melintas sehingga masih terus diusahakan oleh Pemerintah Indonesia.

“Ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat dari kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” tambah Sekjen Partai Gerindra itu. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kapal pertamina di selat hormuz  Selat Hormuz  kapal pertamina  menlu sugiono 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp