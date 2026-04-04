Menlu Terima Laporan Terbaru dari Lebanon, 3 Prajurit TNI Kembali Mengalami Luka-Luka

Sabtu, 04 April 2026 – 20:47 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengaku menerima informasi tiga prajurit TNI yang bertugas menjaga perdamaian di Lebanon mengalami luka-luka.

Sugiono berkata demikian saat menyampaikan pernyataan setelah hadir di acara penghormatan terakhir untuk tiga prajurit yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon.

"Saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka," kata dia di Ruang VIP Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Sabtu malam (4/4).

Namun, Sekjen Gerindra itu belum bisa membeberkan penyebab tiga prajurit TNI mengalami luka-luka saat melaksanakan misi perdamaian.

Sugiono mengatakan pihak UNIFIL masih melakukan penyelidikan dari penyebab pasti insiden yang melukai ketiga personel TNI.

"Masih diinvestigasi oleh UNIFIL," ujar Menlu.

Sugiono mengatakan Indonesia sebenarnya tidak diam menyikapi situasi yang membahayakan nyawa prajurit ketika mengikuti misi perdamaian.

Misalnya, kata dia, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak dan mengevaluasi standar keamanan di lapangan.