JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menolak Main Aman, Saddil Bakar Semangat Persib Menjelang Jumpa Lion City Sailors

Selasa, 25 November 2025 – 12:00 WIB
Saddil Ramdani. Foto: IG saddilramdanii.

jpnn.com - Winger Persib Bandung Saddil Ramdani menegaskan timnya datang melawat ke markas Lion City Sailors bukan untuk sekadar memenuhi jadwal pertandingan.

Pekan kelimat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) itu akan digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025).

Misi Tiga Poin di Singapura

Saddil memastikan target Persib sudah jelas, yakni pulang dengan tiga poin dan mengunci posisi juara grup.

Pertandingan ini akan menjadi pintu bagi Persib menuju babak 16 Besar.

Meski hasil imbang sebenarnya sudah cukup, Saddil memastikan Persib tidak ingin mengambil risiko.

"Saya dan pemain secara keseluruhan berharap bisa meraih tiga poin."

"Kami selalu berusaha semaksimal saat latihan maupun pertandingan," ucap mantan pemain Sabah FC itu.

Fokus Jadi Kunci

Saddil menyebut bahwa fokus menjadi kunci agar seluruh rencana permainan yang diberikan pelatih dapat berjalan maksimal.

Menjelang duel krusial Lion City Sailors vs Persib Bandung, Saddil Ramdani menolak main aman.

TAGS   Saddil Ramdani  Persib  Lion City Sailors  Persib Bandung  AFC Champions League Two 
